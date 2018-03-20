Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115803
ALTIN
166.788
DOLAR
3.9437
STERLİN
5.5317
EURO
4.8649

SİLAHLI KAVGA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Malatya’da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

SİLAHLI KAVGA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Malatya’da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 10:58
SİLAHLI KAVGA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Küçüklü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.O., A.O. ve C.O., henüz bilinmeyen bir nedenle dayıları Sadık Alpdoğan (43) ile tartışmaya başladı. Sadık Alpdoğan’ın 17 yaşındaki oğlu Hasan Alpdoğan’ın da dahil olduğu tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada çıkan arbedede Sadık Alpdoğan ve oğlu Hasan Alpdoğan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesi’ne ve buradan da Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Hastanede yapılan müdahalede Sadık Alpdoğan hayatını kaybederken, oğlu Hasan Alpdoğan’ın durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan zanlılar jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 20.03.2018 12:20
Anahtar Kelimeler:
MalatyaSadık AlpdoğanHasan AlpdoğanMalatya Kavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ
OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ
OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ
OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI: 1 ÖLÜ
6 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTI'NDA
6 ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTI'NDA

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim