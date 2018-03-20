SİLAH KAÇAKÇILARINA DARBE!

Şüphelilerden; 8 adet ruhsatsız tabanca, 154 adet tabanca mermisi,7 adet ruhsatsız av tüfeği,337 adet tüfek fişeği,Çok sayıda standart dışı bıçak ile silah/tüfek parça ve malzemeleri ele geçirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü. KOM Şube Müdürlüğünce Silah Kaçakçılığı ve Ticaretine yönelik başlatılan projeli çalışma kapsamında;Silah Kaçakçılığı ve Ticareti yaptığı tespit edilen 8 şahıs ve bu şahıslardan Silah aldığı değerlendiren 12 şahısın yakalanması amacıyla, 20/03/2018 günü KOM, TEM, Asayiş, Narkotik ve İlçe Emniyet’ten, toplam 95 personelin katılımı ile Malatya il merkezinde 22 adreste eş zamanlı yapılan planlı operasyonda; 18 şahıs gözaltına alınmış,Şüphelilerden; 8 adet ruhsatsız tabanca,154 adet tabanca mermisi,7 adet ruhsatsız av tüfeği,337 adet tüfek fişeği,Çok sayıda standart dışı bıçak ile silah/tüfek parça ve malzemeleri ele geçirilmiştir.busabahmalatya.com