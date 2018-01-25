Siirt’te terör örgütüne darbe

Siirt’te, TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı’na destek kapsamında terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda bir ahırda yapılan aramada örgüte ait çok sayıda silah mühimmatı ele geçirildi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve Siirt Emniyet Müdür Vekili Saruyan Kızılay’ın katılımıyla ele geçirilen silahlar eski Polis Meslek Yüksek Okulu binasında basına teşhir edildi. Düzenlenen operasyonla ilgili bilgi veren Siirt Valisi Ali Fuat Atik, terör örgütüne büyük darbe vuran polis güçlerine teşekkür etti. Siirt’in huzur ve güvenliğini sağlanması için büyük bir gayret içinde olduklarını aktaran Vali Atik, "Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin güvenlik güçlerimize yönelik silahlı bombalı eylemlerde kullanmak üzere silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgiler elde edilmiş. Afetevleri Mahallesi’nde tespit edilen bir ahırda, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığında alınan arama kararıyla yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları gereği 1 şahıs gözaltına alınmış, olayın diğer faali ve faallerinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" dedi.

Ele geçirilen mühimmatlar

Düzenlenen operasyonda, 10 bin 463 adet Bixi fişeği, 10 bin 63 adet M16 uzun namlulu tüfeğe ait fişek, bin 522 adet Kaleşnikof marka tüfeğe ait fişek, 518 adet uçaksavar fişeği, 5 adet Bixi Termal Aparatı, 6 adet savunma tipi el bombası, 18 adet Kaleşnikof tüfeğe ait şarjör, bir adet yüzlük Bixi mayonu, 2 adet palaska, 7 adet Kaleşnikof tüfeğe ait şarjörlük, 30 adet fişek sandığı ele geçirildi.