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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bartın-Karabük yolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre olay, Bartın-Karabük yolu Ovacuma mevkisinde meydana geldi. Hasan Ü....

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bartın-Karabük yolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre olay, Bartın-Karabük yolu Ovacuma mevkisinde meydana geldi. Hasan Ü....

13 Nisan 2018 Cuma 12:21
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Bartın-Karabük yolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Bartın-Karabük yolu Ovacuma mevkisinde meydana geldi. Hasan Ü. idaresindeki 74 BD 021 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden alev aldı. Bir anda alev saran otomobili yol kenarına park eden sürücü, ardından itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı. Otomobil ise tamamen kullanılamaz hale geldi. O anlar, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.
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