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Seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı

Afyonkarahisar’da bir kamyonet seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü bir anda alev aldı. Kısa sürede aracın bütün bölümlerine sıçrayan yangın çevrede paniğe neden oldu.Afyonkarahisar-Antalya karayolu 37. kilometresindeki...

Seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı

Afyonkarahisar’da bir kamyonet seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü bir anda alev aldı. Kısa sürede aracın bütün bölümlerine sıçrayan yangın çevrede paniğe neden oldu.Afyonkarahisar-Antalya karayolu 37. kilometresindeki...

20 Mart 2018 Salı 15:42
Seyir halindeki kamyonet bir anda alev aldı

Afyonkarahisar’da bir kamyonet seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü bir anda alev aldı. Kısa sürede aracın bütün bölümlerine sıçrayan yangın çevrede paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu 37. kilometresindeki Damlalı boğazında un yüklü kamyonet seyir halindeki iken av aldı. Kamyonetin motor bölümünde başlayan yangın kısa sürede aracın bütün bölümlerini sardı. Yaklaşık 15 dakika boyunca yanan kamyonet çevrede paniğe neden olurken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Kamyonet kullanılmaz hale geldi.
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