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Servis araçlarına 2 bin lira ceza

Jandarma ekipleri, Malatya’da çocukların huzur ve güven içerisinde okullara gidip gelmeleri için servis araçlarının denetlemesini yaptı. Bu kapsamda 12 araç hakkında 2 bin 182 TLcezai müeyyide uygulandı.

Servis araçlarına 2 bin lira ceza

Jandarma ekipleri, Malatya’da çocukların huzur ve güven içerisinde okullara gidip gelmeleri için servis araçlarının denetlemesini yaptı. Bu kapsamda 12 araç hakkında 2 bin 182 TLcezai müeyyide uygulandı.

11 Ekim 2018 Perşembe 13:57
Servis araçlarına 2 bin lira ceza

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “2018-2019 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile birlikte; çocuklarımızın huzur ve güven içerisinde okullara gidip gelmeleri için servis araçlarının denetlenmesi, ayrıca okul çevrelerinde uyuşturucu madde satışına engel olunması maksadıyla okul,yurt,kurs binaları ile çevrelerinde bulunan her türlü market, büfe, seyyar satıcıların kontrolü ve uyuşturucu madde sigara, alkol vb. satanlar, çocuk istismarcıları ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak ‘Huzur ve Güven Uygulaması2 icra edilmiştir. Uygulama neticesindebin 517 şahıs sorgulanmış, 225 servis aracı, 376 araç ve 67 umuma açık yer kontrol edilmiştir. Yapılan sorgulama ve kontroller sonucu 12 araç hakkında 2 bin 182 TLcezai müeyyide uygulanmıştır” denildi. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
JandarmaServis AraçlarınaCeza
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