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Şehit polisin katili tutuklandı

Battalgazi Polis Merkezi Amirliği’nde yaşanan tartışmada şehit olan polis memuru gözyaşları arasında memleketi Elazığ'da toprağa verildi. Malatya'da aynı polis merkezinde çalıştığı bir polisi bıçaklayarak şehit eden sivil memur ise tutuklandı.

Şehit polisin katili tutuklandı

Battalgazi Polis Merkezi Amirliği’nde yaşanan tartışmada şehit olan polis memuru gözyaşları arasında memleketi Elazığ'da toprağa verildi. Malatya'da aynı polis merkezinde çalıştığı bir polisi bıçaklayarak şehit eden sivil memur ise tutuklandı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:57
Şehit polisin katili tutuklandı

Battalgazi Polis Merkezi Amirliği’nde görevli sivil memur Suat Y. (33), karakolda görevli polis memuru Şerif Dağ'ı boğazından bıçaklayarak öldürmüştü. Gözaltına alınan zanlı, sorgusunun ardından tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

OLAYIN AYRINTILARI NETLEŞTİ

Öte yandan, sabah saatlerinde polis merkezinde yaşanan olayın ayrıntıları netleşti. Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde GİH memuru olarak idari büroda sivil olarak görev yapan Suat Y. ile polis memuru H.A. arasında tartışma çıktı. Araya merkezdeki diğer polislerin girmesi ile tartışma sona erdi. Ancak 1 saat sonra Suat Y., tartıştığı polis memuru H.A. ile M.Y.'yi darp ettikten sonra bıçakla Şeref Dağ'ın boğazını kesti. Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Dağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kavga sırasında şüphelinin darp ettiği polis memurlarından H. A.'nın yüzünde şişlik, M.Y.'nin ise kafatasında kırık oluştu.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Suat Y.'nin 2007 yılında İstanbul'da göreve başladığı, ancak psikolojik sorunları nedeniyle 2009'da aktif görevden alındığı ve silahına el konulduğu öğrenildi. Sivil memur olarak görev yapmaya başlayan Suat Y.'nin 2009 yılından itibaren ise Malatya'da görev yaptığı belirtildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaBattalgaziPolis MerkeziMemur Suatşerif DağElazığ
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