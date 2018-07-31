Şehit polise gözyaşlarıyla veda!

Battalgazi Polis Merkezi Amirliği’nde görevli sivil memur S.Y., yine aynı karakolda görevli polis memuru 45 yaşında ki Şerif Dağ'ı bıçaklamış, ağır yaralamış, polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Şehit Polis Memuru Şerif Dağ için düzenlenen törene, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, askeri erkan, emniyet yetkilileri ile şehidin yakınları katıldı.
CENAZESİ ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ
Törende şehit Dağ'ın özgeçmişinin okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Şehidin eşi Dilek, kızları Kevser, Aysima ve oğlu Hamit Dağ gözyaşlarına engel olamadı. Şehit polis memuru Dağ’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.
İHA