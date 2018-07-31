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Şehit polise gözyaşlarıyla veda!

Malatya’da aynı karakolda görev yapan sivil memur tarafından bıçaklanarak şehit edilen 45 yaşındaki Polis Memuru Şerif Dağ için Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Şehidin eşi Dilek, kızları Kevser, Aysima ve oğlu Hamit Dağ gözyaşlarına engel olamadı. Dağ’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.

Şehit polise gözyaşlarıyla veda!

Malatya’da aynı karakolda görev yapan sivil memur tarafından bıçaklanarak şehit edilen 45 yaşındaki Polis Memuru Şerif Dağ için Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Şehidin eşi Dilek, kızları Kevser, Aysima ve oğlu Hamit Dağ gözyaşlarına engel olamadı. Dağ’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.

31 Temmuz 2018 Salı 10:47
Şehit polise gözyaşlarıyla veda!

Battalgazi Polis Merkezi Amirliği’nde görevli sivil memur S.Y., yine  aynı karakolda görevli polis memuru 45 yaşında ki Şerif Dağ'ı bıçaklamış, ağır yaralamış, polis memuru kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Şehit Polis Memuru Şerif Dağ için düzenlenen törene, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, askeri erkan, emniyet yetkilileri ile şehidin yakınları katıldı.

CENAZESİ ELAZIĞ'A GÖNDERİLDİ

Törende şehit Dağ'ın özgeçmişinin okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Şehidin eşi Dilek, kızları Kevser, Aysima ve oğlu Hamit Dağ gözyaşlarına engel olamadı.  Şehit polis memuru Dağ’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ŞEHİTPolisMalatyaİl Emniyet MüdürlüğüElazığHacı Uğur Polat
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