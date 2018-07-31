Şehit polise gözyaşlarıyla veda!

Malatya’da aynı karakolda görev yapan sivil memur tarafından bıçaklanarak şehit edilen 45 yaşındaki Polis Memuru Şerif Dağ için Malatya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Şehidin eşi Dilek, kızları Kevser, Aysima ve oğlu Hamit Dağ gözyaşlarına engel olamadı. Dağ’ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Elazığ'ın Maden ilçesine gönderildi.