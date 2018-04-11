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Şehit ateşi Yenişehir’e de düştü

Hakkari’deki havan saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Semih Şahin’in Bursa’nın Yenişehir ilçesinde eğitimini yaptığı ve bir dönem ailesiyle burada yaşadığı belirtildi.Şehit Uzman Çavuş Semih Şahin’in Yenişehir Mesleki Ve Teknik...

Şehit ateşi Yenişehir’e de düştü

Hakkari’deki havan saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Semih Şahin’in Bursa’nın Yenişehir ilçesinde eğitimini yaptığı ve bir dönem ailesiyle burada yaşadığı belirtildi.Şehit Uzman Çavuş Semih Şahin’in Yenişehir Mesleki Ve Teknik...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:09
Şehit ateşi Yenişehir’e de düştü

Hakkari’deki havan saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Semih Şahin’in Bursa’nın Yenişehir ilçesinde eğitimini yaptığı ve bir dönem ailesiyle burada yaşadığı belirtildi.

Şehit Uzman Çavuş Semih Şahin’in Yenişehir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olduğu ailesinin ilçede yaşadığı oğullarının askere gitmesi ile birlikte memleketleri Kırşehir’e taşındıkları ortaya çıktı. Abisinin halen ilçede bulunan Anadolu cam fabrikasında çalıştığı öğrenildi.

Şehidin acı haberi Kırşehir’e bağlı Büyük Abdiuşağı köyündeki ailesine de verildi. Şehit Semih şahin’in memleketi Kırşehir’de toprağa verileceği öğrenildi.
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