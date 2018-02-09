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Şehit ateşi Kocaeli’ye düştü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan sözleşmeli er İlker Ağaçay’ın Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki baba evine şehadet haber verildi.Hakkari’ nin Çukurca ilçesi Zer Tepe...

Şehit ateşi Kocaeli’ye düştü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan sözleşmeli er İlker Ağaçay’ın Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki baba evine şehadet haber verildi.Hakkari’ nin Çukurca ilçesi Zer Tepe...

09 Şubat 2018 Cuma 19:12
Şehit ateşi Kocaeli’ye düştü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan sözleşmeli er İlker Ağaçay’ın Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki baba evine şehadet haber verildi.

Hakkari’ nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine, Irak’ın kuzeyinden PKK’lı teröristlerce roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda sözleşmeli er İlker Ağaçay şehit oldu. Şehit askerin acı haberi Kocaeli’nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi 917. Sokak’ta bulunan baba evine ulaştı. Şehidin baba evi Türk bayrakları ile donatıldı. Durumu duyan yakınları şehidin baba evine akın etti. Evin önünde ambulans da hazır bekletildi. Şehit haberinin ardından akrabaları baba ocağına Ağaçay için dualar etti.

Öte yandan şehit İlker Ağaçay’ın babası Erol Ağaçay’ın şoförlük yaptığı anne Gülhanım Ağaçay’ın ise ev hanımı olduğu öğrenilirken, şehidin bir de kız kardeşinin bulunduğu belirtildi. Şehidin cenazesinin Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde yarın kılınacak cenaze namazının ardından Gebze Şehitliği’ne defnedileceği öğrenildi.
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