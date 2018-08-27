Şehit ateşi düştü

Bingöl’den otopsi işlemleri için Malatya’ya getirilen şehidin naaşı, burada Kara Hava Alayı Tulga Kışlası’nda düzenlenen tören ile memleketi Gaziantep’e gönderildi. Törene Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit ile askeri yetkililer ve kurum amirleri katıldı.

Törende saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. Daha sonra okunan duaların ardından şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı tören mangasının omuzlarında helikoptere taşındı.

Öte yandan şehidin baba evine ateş düştü. Şehidin kardeşinin de uzman çavuş olmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. busabahmalatya.com