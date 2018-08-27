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Şehit ateşi düştü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş’in naaşı Malatya’da düzenlenen askeri törenin ardından memleketine uğurlandı.

Şehit ateşi düştü

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş’in naaşı Malatya’da düzenlenen askeri törenin ardından memleketine uğurlandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:49
Şehit ateşi düştü

Bingöl’den otopsi işlemleri için Malatya’ya getirilen şehidin naaşı, burada Kara Hava Alayı Tulga Kışlası’nda düzenlenen tören ile memleketi Gaziantep’e gönderildi. Törene Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit ile askeri yetkililer ve kurum amirleri katıldı.

Törende saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. Daha sonra okunan duaların ardından şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı tören mangasının omuzlarında helikoptere taşındı.

Öte yandan şehidin baba evine ateş düştü. Şehidin kardeşinin de uzman çavuş olmak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ŞEHİT
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