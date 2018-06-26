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Seçimde fotoğraf krizi

Seçimde fotoğraf krizi

26 Haziran 2018 Salı 09:51
Seçimde fotoğraf krizi

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sırasında ülke genelinde 300’den fazla olay meydana geldi. Bu olaylardan 100'ü oy pusulasının fotoğrafının çekilmek istenmesinden kaynaklandı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi önceki gün yapıldı. Oy verme işlemine ilişkin ülke genelinde 300’den fazla olay meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların oylarını kullandığı saatlerde ve daha sonrasında ciddi önlemler aldı. Bu anlamda edinilen bilgiye göre, oy kullanma sırasında 300’den fazla olay meydana geldi. Bunlardan 100’ü ise oy pusulasının fotoğrafının çekilmesinden kaynaklandı.

SON 4 SEÇİME GÖRE…

Öte yandan 7 Haziran 2015 seçimlerinde 581, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 542, 16 Nisan 2017 halk oylamasında ise 519 olay yaşanmıştı. Yani son 4 seçime göre 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi en az olayın yaşandığı seçim oldu.

Malatya’da ise herhangi bir sıkıntılı durum yaşanmadığı belirtiliyor.

TÜRKAN YILDIZ

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