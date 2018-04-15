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Sebze halinde kavga: 1 ölü, 7 yaralı

Kars’ta sebze halinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Sebze halinde kavga: 1 ölü, 7 yaralı

Kars’ta sebze halinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

15 Nisan 2018 Pazar 12:02
Sebze halinde kavga: 1 ölü, 7 yaralı

Kars’ta sebze halinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sebze halinde sabah erken saatlerde iki grup arasında bilinmeyen tartışma çıktı. Tartışmasının büyümesiyle başlayan kavgada bıçaklar çekildi. Bıçakların çekildiği kavda toplamda 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Olayın duyulmasıyla sebze haline çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis, olay yerine gelen tarafların yakınlarını bölgeden uzaklaştırdı. 1 kişinin öldüğü 7 kişinin yaralandığı olayda tarafların kimlik bilgileri henüz netleşmedi.

Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan 1 yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişinin göğsüne aldığı bıçak darbesinin sebep olduğu bildirildi. Yarlılardan 4’ünün durumu ciddiyetini korurken, diğer yarılarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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