Sarıgöl’de motosiklet kazası: 3 yaralı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde otomobil ve motosikletin karıştığı kazada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Sarıgöl İstiklal Caddesi üzerinde Hüseyin Emre A.’nın (17) kullandığı motosiklet, Sarıgöl Devlet Hastanesi önündeki kırmızı ışıkta geçince Fatih Caddesinden, İstiklal Caddesine giriş yapmakta olan Sinan K. (65), yönetimindeki 45 AAC 730 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan Hüseyin Emre A. (17) ve Mehmet K. (20) ile otomobil sürücüsü Sinan K. (65) yaralandı.

Yaralıların ilk tedavileri Sarıgöl Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra, kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hüseyin Emre A. Turgutlu Devlet Hastanesine, motosiklette yolcu olarak bulunan Mehmet K. ise Alaşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Sinan K.’nın tedavisine Sarıgöl Devlet Hastanesi’nde devam edildiği bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.