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Samsun’da zorla fuhuş iddiasına adli kontrol

Samsun’da zorla fuhuş yaptırmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen bir kişi mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da zorla fuhuş iddiasına adli kontrol

Samsun’da zorla fuhuş yaptırmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen bir kişi mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

09 Şubat 2018 Cuma 19:06
Samsun’da zorla fuhuş iddiasına adli kontrol

Samsun’da zorla fuhuş yaptırmak suçlamasıyla adliyeye sevk edilen bir kişi mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi ile Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi S.B.(26), İ.Ş.(39) adlı şahsın kendisini tehdit edip şantaj yaparak zorla fuhuş yaptırıp erkeklere pazarladığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Olayla ilgili İ.Ş., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. İ.Ş, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Polisteki sorgusu tamamlanan İ.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.Ş. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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