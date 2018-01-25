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Samsun’da tüfekle yaralamaya adli kontrol

Samsun’da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda 19 Aralık’ta gece meydana geldi. Edinilen bilgiye...

Samsun’da tüfekle yaralamaya adli kontrol

Samsun’da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda 19 Aralık’ta gece meydana geldi. Edinilen bilgiye...

25 Ocak 2018 Perşembe 22:53
Samsun’da tüfekle yaralamaya adli kontrol

Samsun’da bir kişiyi tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı’nda 19 Aralık’ta gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan S.Ö.B.(35) her iki bacağından ve bel kısmından yaralanarak hastanelik oldu. Silahlı saldırgan kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu silahlı saldırıyı Y.Ş.’nin (40) gerçekleştirdiğini tespit etti. Y.Ş., Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan Y.Ş. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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