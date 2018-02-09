Samsun’da pompalı tüfekli saldırı: 1 yaralı

Samsun’da oturduğu çay ocağında pompalı tüfekli saldırıya uğrayan şahıs yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi’nde saat 18.45’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan çay ocağında arkadaşlarıyla birlikte oturan Hidayet S., aralarında husumet olduğu ileri sürülen F.K. tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğradı. Tüfekten çıkan 6 saçmanın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu yaralanan Hidayet S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.