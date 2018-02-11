Samsun’da otomobil takla attı: 5 yaralı

Samsun’da otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ankara karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan K. idaresindeki 52 SL 084 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan Elif K., M.M.K.(3), Nurcan G. (37), Gülcan Ö. (36) ve Güleser A. (44) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.