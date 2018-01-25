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Samsun’da FETÖ’den 2 tutuklama, 14 adli kontrol

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden 2’si mahkeme tarafından tutuklanırken, 14’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 18 kişi mahkemece serbest bırakıldı.Samsun...

Samsun’da FETÖ’den 2 tutuklama, 14 adli kontrol

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden 2’si mahkeme tarafından tutuklanırken, 14’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 18 kişi mahkemece serbest bırakıldı.Samsun...

25 Ocak 2018 Perşembe 18:57
Samsun’da FETÖ’den 2 tutuklama, 14 adli kontrol

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında gözaltına alınan 20 kişiden 2’si mahkeme tarafından tutuklanırken, 14’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 18 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir hafta önce Samsun il merkezi ile Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlemiş, operasyonda aralarında ihraç olan öğretmenler, örgütün kurumlarında çalışan ve ByLock kullananların da olduğu toplam 21 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan bir kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, KOM Şube Müdürlüğünde 7 gündür süren sorguları tamamlanan 2’si kadın 20 kişi bugün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren meslekten ihraç edilen öğretmen Güngör T. ve özel sektör çalışanı Mehmet K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, 14’ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 18 kişi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
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