Sakarya’da işçi servisi devrildi: 12 yaralı

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinden Ferizli ilçesi istikametine giden B.Ş., idaresindeki 54 J 2265 plakalı işçi servisi henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı Sinanoğlu Kavşağı mevkinde yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Meydana gelen kaza sonrasında servis içinde bulunan 12 işçi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri trafik kazasında yaralanan 12 işçiyi çeşitli hastanelere kaldırarak tedavi altına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.