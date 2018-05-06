Sahte Polis Yakalandı

Kolundan yaralanmasına rağmen kaçmayı başaran Aslan M., Amasya’da bir ganyan bayisinden şarja takılı bir cep telefonunu çaldı. Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, otobüs terminalinde yakaladığı Aslan M.'yi hastaneye götürdü. Hastanede yapılan doktor kontrolünde kırık olduğu belirlenen kolu sargıya alındı. 6 ilde işlediği 7 suçtan aranması bulunan Aslan M.'nin üzerinden Ankara’da bir çiğ köfteciye ait kimlik ile ehliyet çıktı. Sorgusunun ardından adliyeye götürülen şahıs, savcılık tarafından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
06 Mayıs 2018 Pazar 11:54
Son Güncelleme: 06.05.2018 11:58