Sahte Polis Yakalandı

Kendisini polis olarak tanıtıp 3 ilde borçla cep telefonu alan ve Ankara’da çaldığı motosikletle kaza yapıp yaralı halde kaçmayı başaran şahıs, Amasya’da hırsızlık yapınca yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Konya, Malatya ve Kahramanmaraş da kendisini polis olarak tanıtıp iş yerlerinden borçla cep telefonu satın alan Aslan M. (36) son olarak Ankara’da çaldığı motosikletle kaza yaptı.