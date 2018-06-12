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Sahte bilezik bozduran şahıslar yakalandı

Gümüşhane’de bir kuyumcuda sahte bilezik bozduran biri kadın iki kişi, Emniyet güçlerinin takibi sonucu Rize'de kıskıvrak yakalandı. Zanlıların Gümüşhane'nin yanı sıra Aydın, İzmir, Kastamonu, Malatya gibi 9 ilde aynı şeklide dolandırıcılık suçuna karıştıkları ve bu suçlarla ilgili süren mahkemeleri olduğu öğrenildi. 

Sahte bilezik bozduran şahıslar yakalandı

Gümüşhane’de bir kuyumcuda sahte bilezik bozduran biri kadın iki kişi, Emniyet güçlerinin takibi sonucu Rize'de kıskıvrak yakalandı. Zanlıların Gümüşhane'nin yanı sıra Aydın, İzmir, Kastamonu, Malatya gibi 9 ilde aynı şeklide dolandırıcılık suçuna karıştıkları ve bu suçlarla ilgili süren mahkemeleri olduğu öğrenildi. 

12 Haziran 2018 Salı 17:06
Sahte bilezik bozduran şahıslar yakalandı

Gümüşhane’de bir kuyumcuda sahte bilezik bozduran biri kadın iki kişi, Emniyet güçlerinin takibi sonucu Rize'de kıskıvrak yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre Gümüşhane il merkezi Cumhuriyet caddesindeki bir kuyumcuya gelen T.M. (52) bilezik bozdurup parasını alarak dükkandan ayrıldı. Hemen ardından bileziğin sahte olduğunu fark eden kuyumcu emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek çalışma başlattı. 
Şahısların kentten ayrıldığı aracın plakasını belirleyen ekipler teknik takibin ardından zanlı kadın T.M ile yanında bulunan G. S’yi (45) Rize'de gözaltına aldı. Zanlıların üzerinde arama yapan ekipler bir adet sahte bilezikle bir miktar paraya el koydu. 
Rize’den Gümüşhane Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahıslar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 
 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaGümüshaneSahte Bilezik
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