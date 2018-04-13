Rusya, mesajlaşma uygulaması Telegram’ı engelledi

Rusya’nın başkenti Moskova’da Taganskiy Mahkemesi, mesajlaşma uygulaması Telegram’ı Rusya genelinde engelledi.

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, Rusya’da engellendi. Moskova’da Taganskiy Mahkemesi, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişimi Denetleme Kurumu’nun (Roskomnadzor) Rusya’daki Telegram’a erişim yasağı konulması davasına olumlu bakarak Telegram’ın erşimini engelledi. Roskomnadzor, kullanıcılarının mesajlaşmalarına erişim izini vermemesi nedeniyle Telegram’a erişim yasağı konulması için dava açmıştı. Telegram’ın engelinin yalnızca, Rusya Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) şifreleme anahtarları sağlarsa kaldırılacağı mahkeme tarafından duyuruldu. Mahkemeye katılmayan Telegram avukatları karara itiraz edeceklerini bildirdiler.