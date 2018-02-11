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PYD hedefleri obüslerle vuruluyor

TSK ile ÖSO tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır bölgesindeki Şıltah köyü ile Şeyh Horoz Dağı çevresi fırtına obüsleri ile vuruldu.

PYD hedefleri obüslerle vuruluyor

TSK ile ÖSO tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır bölgesindeki Şıltah köyü ile Şeyh Horoz Dağı çevresi fırtına obüsleri ile vuruldu.

11 Şubat 2018 Pazar 14:03
PYD hedefleri obüslerle vuruluyor

TSK ile ÖSO tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sınır bölgesindeki Şıltah köyü ile Şeyh Horoz Dağı çevresi fırtına obüsleri ile vuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PKK/PYD’ya karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında operasyonun 23’üncü gününde sınırda bulunan Şıltah köyü ile Şeyh Horoz Dağı çevresinde terör örgütü PKK/PYD’ye ait hedefler, sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleriyle vuruldu. Kırsal bölgelerde ise çatışma sesleri duyuldu. Fırtına obüslerinin hedefleri vurma anı kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
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