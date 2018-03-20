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POS  TEFECİLERİ  YAKALANDI

Malatya C. Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Pos Tefeciliğine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu işyerlerinde herhangi bir mal ve hizmet alım satım işlemi olmaksızın işlem gerçekleştirilmiş gibi gösterilerek, belirli komisyon karşılığında (yüzde 2-5 arasında değişen, çekilen para miktarına, yapılan taksitlendirme sayısına veya ödenen kredi kartı borcuna göre değişen oranlarda) pos tefeciliği suçunun işlendiği öğrenildi.

POS  TEFECİLERİ  YAKALANDI

Malatya C. Başsavcılığı koordinesinde, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Pos Tefeciliğine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu işyerlerinde herhangi bir mal ve hizmet alım satım işlemi olmaksızın işlem gerçekleştirilmiş gibi gösterilerek, belirli komisyon karşılığında (yüzde 2-5 arasında değişen, çekilen para miktarına, yapılan taksitlendirme sayısına veya ödenen kredi kartı borcuna göre değişen oranlarda) pos tefeciliği suçunun işlendiği öğrenildi.

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 10:45
POS  TEFECİLERİ  YAKALANDI

Bu anlamda Emniyet tarafından yapılan açıklamada, “Komisyon karşılığında tefecilik yapan bu kişiler işyerlerinde kendilerine, yakınlarına veya anlaşmalı oldukları üçüncü kişilere/şirketlere ait kredi kartlarını/pos cihazlarını kullanarak kredi kartı borcu olan kişilerin kart borçlarını ödedikleri (borçerteleme/kart borcunu öteleme işlemi) ya da bu kişilerin kredi kartından çekim yaparakbelirli komisyon karşılığında elden para ödedikleri tespit edilmiş, 15 Mart 2018 günü İlimizde bulunan bazı iş yerlerinde Vergi Dairesi görevlileri ile birlikte yapılan operasyonda  14 adet başka şahıs/şirketlere ait POS cihazı,12 adet başka şahıslara ait kredi kartı, çok sayıda kredi kartı slipleri, fatura, başka şirketlere ait kaşe ve başka şahısların kredikartı numaraları ve şifrelerinin olduğu dokümanlara el konulmuştur. Söz konusu iş yeri sahipleri/çalışanları olan 6 şahsın şüpheli hakkında Tefecilik suçundan adli işlem başlatılmıştır” denildi. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Pos TefeciliğiMalatya
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