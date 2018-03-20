POS  TEFECİLERİ  YAKALANDI

Bu anlamda Emniyet tarafından yapılan açıklamada, “Komisyon karşılığında tefecilik yapan bu kişiler işyerlerinde kendilerine, yakınlarına veya anlaşmalı oldukları üçüncü kişilere/şirketlere ait kredi kartlarını/pos cihazlarını kullanarak kredi kartı borcu olan kişilerin kart borçlarını ödedikleri (borçerteleme/kart borcunu öteleme işlemi) ya da bu kişilerin kredi kartından çekim yaparakbelirli komisyon karşılığında elden para ödedikleri tespit edilmiş, 15 Mart 2018 günü İlimizde bulunan bazı iş yerlerinde Vergi Dairesi görevlileri ile birlikte yapılan operasyonda 14 adet başka şahıs/şirketlere ait POS cihazı,12 adet başka şahıslara ait kredi kartı, çok sayıda kredi kartı slipleri, fatura, başka şirketlere ait kaşe ve başka şahısların kredikartı numaraları ve şifrelerinin olduğu dokümanlara el konulmuştur. Söz konusu iş yeri sahipleri/çalışanları olan 6 şahsın şüpheli hakkında Tefecilik suçundan adli işlem başlatılmıştır” denildi. (Bülten)busabahmalatya.com