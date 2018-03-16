POS çetesine operasyon: 6 gözaltı

Malatya Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri; Kuyumcular Sokakta faaliyet gösteren 4 ayrı işyerine operasyon düzenlendi. Malatya Vergi Dairesi’nden görevli personelinde eşlik ettiği operasyonda 14 adet başka şahıs ve şirketlere ait POS cihazı, 12 adet başka şahıslara ait kredi kartı, çok sayıda kredi kartı slipleri, fatura, başka şirketlere ait kaşe ve başka şahısların kredi kartı numaraları ve şifrelerinin olduğu dökümanlara el konuldu. KOM Şubesi ekiplerince işyeri sahipleri ve çalışanlarından oluşan toplam 6 şüpheli hakkında “Tefecilik” iddiasıyla adli ve idari soruşturma başlatıldı.