Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119512
ALTIN
162.880
DOLAR
3.7355
STERLİN
5.3163
EURO
4.6521

POMPALI TÜFEKLE VURULDU, YARALANDI!

Malatya'da pompalı tüfekle vurulan bir kişi yaralandı. 

POMPALI TÜFEKLE VURULDU, YARALANDI!

Malatya'da pompalı tüfekle vurulan bir kişi yaralandı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 12:04
POMPALI TÜFEKLE VURULDU, YARALANDI!

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi Hasırcılar Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yüzü kar maskeli bir kişi, evine gitmekte olan F.Ö.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Bacağına saçma isabet eden F.Ö. yere yığıldı. F.Ö.'yü silahla yaralayan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. F.Ö.'nün yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. F.Ö. olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kar maskeli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyada Pompalı TüfekBusabahmalatya.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ENERJİ İÇECEĞİ KUTULARINDAN BAKIN NE ÇIKTI?
ENERJİ İÇECEĞİ KUTULARINDAN BAKIN NE ÇIKTI?
Eroin ve bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
Eroin ve bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı
Siirt’te terör örgütüne darbe
Siirt’te terör örgütüne darbe

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim