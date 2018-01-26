POMPALI TÜFEKLE VURULDU, YARALANDI!

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi Hasırcılar Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, yüzü kar maskeli bir kişi, evine gitmekte olan F.Ö.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Bacağına saçma isabet eden F.Ö. yere yığıldı. F.Ö.'yü silahla yaralayan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. F.Ö.'nün yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. F.Ö. olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kar maskeli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. busabahmalatya.com