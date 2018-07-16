Pompalı tüfekle saldırı

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çarşı içi sokakta bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri pompalı tüfekli saldırının gerçekleştiği sokakta delil araması yaptı.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.