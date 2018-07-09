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Pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Malatya'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı. 

Pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Malatya'da pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı. 

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:30
Pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Olay Battalgazi İlçesine bağlı İzzetiye Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, İkbal sokak içerisinde kaldırımda yürüyen D.D.'e (28) bir otomobil içerisinde ateş açıldı.Açılan ateş sonucu D.D. yaralanırken, şüpheliler olay yerinde kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı D.D. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 


D.D'.yi silahla yaraladıktan sonra olay yerinden otomobil ile kaçan H.K. olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 
Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. 

Anahtar Kelimeler:
Malatya Silahlı Saldırı
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