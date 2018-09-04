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Pompalı tüfekle eve saldırdılar

Malatya'da bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenlendi, ateş açtıktan sonra kaçan 2 saldırı şüphelisinden 1'i yakalandı. 

Pompalı tüfekle eve saldırdılar

Malatya'da bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenlendi, ateş açtıktan sonra kaçan 2 saldırı şüphelisinden 1'i yakalandı. 

04 Eylül 2018 Salı 12:41
Pompalı tüfekle eve saldırdılar

Olay Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. 

Alınan bilgilere göre,Beydağı Mahallesi Salman sokakta bulunan 2 katlı müstakil bir eve iddiaya göre A.K. ile V.Ö. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olayda evin camlarına çok sayıda saçmanın isabet etti.İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokak üzerinde çalışma yaparak boş kovan ile delil arama çalışması yaptı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 2 adet tüfek kartuşu buldu. 

Saldırı olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelilerden A.K. ile V.Ö.'den 1'i polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alınarak yakalanırken diğer şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Pompalı TüfekSaldırı
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