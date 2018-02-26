Polise palalı saldırıda 2 tutuklama

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, polise pala ile saldıran şahıslar tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis memuruna pala ile saldıran V.C.D. (24) ile yanındaki M.F.D.’nin (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “Birden fazla kişiyle silahla tehdit” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Bugün saat 00.10 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Alim Dağhan Caddesi numara 106 önünde meydana gelen olayda, iddiaya göre, M.F.D.(19) ve V.C.D.(24) isimli şahıslar alkol almak için C.K.’nin işlettiği tekel markete gitti. Fakat C.K. saat 22.00’ı geçtiği için iki şahsa alkol vermek istemedi. Bunun üzerine öfkelenen M.F.D. ve V.C.D. dükkana zarar vermeye başladı. İş yeri sahibi C.K. durumu 155 Polis İmdat hattına ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, etrafa zarar veren şahısları durdurmak istedi. Elinde pala bulunan V.C.D. isimli şahıs, kendisine müdahale etmeye çalışan polis ekiplerine saldırdı. Şahsın yaptığı saldırı sonucunda, polis memuru M.G. yaralandı. Olay sonrası şahıslar etkisiz hale getirirlerken, polis memuru M.G. ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan polis memurunun, aldığı darbe sonucunda alnında 2-3 santim kesik olduğu, burnunda çatlak oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. V.C.D. ve M.F.D. isimli şahıslar ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “Birden fazla kişiyle silahla tehdit” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.