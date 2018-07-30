Polis merkezinde cinayet

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi'nde Battalgazi Hükümet Konağında bulunan Battalgazi Polis Merkezi Amirliğinde görevli sivil memur Suat Y. ile yine karakolda görevli polis memuru Şerif Dağ (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Suat Y., polis memuru Dağ’ı bıçakladı. Boğazından aldığı darbe ile ağır yaralanan polis memuru hemen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memuru hayatını kaybetti.

Olayın zanlısı gözaltına alınırken polis merkezine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, karakolda uzun süre çalışma yaptı. Bir süreliğine giriş çıkışlara kapatılan karakolda yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Zanlının psikolojik sorunları nedeniyle polislikten geri hizmete alınarak sivil memur olarak görevlendirildiği öğrenildi. busabahmalatya.com