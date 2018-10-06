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Polis intihardan vazgeçirdi

Malatya’da 4 katlı özel bir hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kızı polis ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çabalarının ardından intihardan vazgeçirdi.

Polis intihardan vazgeçirdi

Malatya’da 4 katlı özel bir hastanenin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç kızı polis ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çabalarının ardından intihardan vazgeçirdi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 12:58
Polis intihardan vazgeçirdi

Edinilen bilgiye göre olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ailevi sorunları bulunan E.K. (19) adlı genç kız, 4 katlı özel bir hastanenin çatısına çıkarak intihar etmeye çalıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edilirken, ekipler genç kızın atlama ihtimaline karşın olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Hastanenin çatısına çıkarak intihar etmeye çalışan genç kızı polis ekipleri ikna etmeye çalıştı. Genç kız polisin yaklaşık 30 dakika üren ikna çabası sonrasında intihar etmekten vazgeçirilerek aşağıya indirildi. E.K. polis ekiplerince sağlık kontrolü için önce hastaneye daha sonra da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

İHA

Son Güncelleme: 07.10.2018 12:59
Anahtar Kelimeler:
IntiharPolisMalatya
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