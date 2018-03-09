Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116915
ALTIN
162.237
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2852
EURO
4.6962

POLİS CİNAYETİN İZİNİ SÜRDÜ

Malatya’da geçtiğimiz Ocak ayında 1 kişinin öldürüldüğü olayın ardından, polis saatlerce Şehir Polis Kamerası kaydını tarayarak şüphelilerin izine rastladı. Yapılan operasyonla 4 zanlı yakalanarak tutuklandı.

POLİS CİNAYETİN İZİNİ SÜRDÜ

Malatya’da geçtiğimiz Ocak ayında 1 kişinin öldürüldüğü olayın ardından, polis saatlerce Şehir Polis Kamerası kaydını tarayarak şüphelilerin izine rastladı. Yapılan operasyonla 4 zanlı yakalanarak tutuklandı.

busabahmalatya
busabahmalatya
09 Mart 2018 Cuma 13:59
POLİS CİNAYETİN İZİNİ SÜRDÜ

17 Ocak günü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’nde ıssız bir bölgede yaşanan olayda pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Mehmet Mert Kadıoğlu (35) hayatını kaybederken Ergül Gül (38) ise yaralanmıştı. Olayın ardından kayıplara karışan zanlıların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.


Zanlıların olay yerine geldikleri beyaz bir aracın görüntüsüne ulaşan cinayet büro ekipleri, buradan yola çıkarak bölgeye gelen tüm Şehir Polis Kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Tek tek tüm kayıtları inceleyen ekipler, önce aracın markasına sonra ise plakasına ulaştı. Bu süreçten sonra plaka tanıma sistemleri üzerinden de destek alan ekipler araç içerisindeki şahısları tespit edince operasyon için düğmeye basıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla şüpheliler R.K., A.T., M.K. ve M.P. gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 zanlıda tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevine gönderilirken, soruşturma dosyasında gizlilik kararı olduğu öğrenildi.  busabahmalatya.com
 

İHA

Son Güncelleme: 09.03.2018 16:11
Anahtar Kelimeler:
Cinayet4 Zanlı TutuklandıBusabah Haberleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü
3 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü
Erzurum’da silahlı kavga: 4 ölü
Erzurum’da silahlı kavga: 4 ölü
BU NE TAHAMMÜLSÜZLÜK!
BU NE TAHAMMÜLSÜZLÜK!

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim