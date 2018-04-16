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PKK’nın keskin nişancısı öldürüldü

Ağrı’da 2 askerin şehit olduğu Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Öldürülen 15 teröristten birinin Cizre ve Sur’da eylemlere katılan...

PKK’nın keskin nişancısı öldürüldü

Ağrı’da 2 askerin şehit olduğu Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Öldürülen 15 teröristten birinin Cizre ve Sur’da eylemlere katılan...

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:51
PKK’nın keskin nişancısı öldürüldü

Ağrı’da 2 askerin şehit olduğu Ağrı Dağı bölgesinde sürdürülen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerden çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Öldürülen 15 teröristten birinin Cizre ve Sur’da eylemlere katılan PKK’nın sniperi (keskin nişancı) olduğu belirlendi.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 2 askerin şehit olduğu Yakacık Mezrası Ağrı Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen hava destekli operasyonda son 11 günde 1’i sağ olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 2 adet M16 tüfek, 1 adet Zagros tüfek, 1 adet Biksi makineli tüfek, 1 adet Kannas keskin nişancı tüfeği, 2 adet roketatar, 2 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 7 adet el bombası ve silahlara ait çok sayıda mühimmat ile el telsizi ele geçirildi. Sağ olarak yakalanan bir teröristin İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusu devam ederken, öldürülen teröristlerden birinin Cizre ve Sur’daki eylemlere katılan PKK’nın keskin nişancısı olduğu belirlendi.

Son 11 gün içerisinde operasyonda ölü ele geçirilen teröristler arasında İçişleri Bakanlığının ’mavi’ kategoride arananlar listesinde olan sözde Ağrı Dağı alan sorumlusu Osman Özel de yer alıyor.
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