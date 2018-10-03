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PKK/KCK propagandası yapmaktan yakalandılar

Akçadağ ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şahsın yakalandı.

PKK/KCK propagandası yapmaktan yakalandılar

Akçadağ ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şahsın yakalandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:19
PKK/KCK propagandası yapmaktan yakalandılar

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Malatya İl Jandarma Komutanlığı’nca terör örgütlerine ait veya müzahir sosyal medya paylaşımları hassasiyetle takip edilmektedir. Bu kapsamda yapılan takip ve çalışmalar sonucunda Akçadağ ilçesi Tataruşağı Mahallesi’nde ikamet eden ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şahsın yakalanmalarına yönelik Akçadağ Sulh Ceza Mahkemesi’nden alınan karara istinaden 2 Ekim 2018 günü şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde arama faaliyeti icra edilmiştir.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve TEM şube ekiplerinin yanısıra Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla 2 Ekim 2018 günü sabah saat 06.00 sıralarında başlayan aramalarda 2adet PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası, 1adet kurusıkı tabanca, 5adet ruhsatsız av tüfeği, 94 adet av tüfeği fişeği, 3 adet cep telefonu ele geçirilmiştir.

4 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya platformunda terör örgütü propagandası yapan ve Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan H.A., M.A., A.P., M.A., isimli 4 şüpheli şahıs sağlık kontrollerine müteakip gözaltına alınmıştır.Gözaltına alınan şahıslardan M.A.’nın oğlu A.A. isimli şahsın halen Irak’ta PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve hakkında ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapma ve Hırsızlık’ suçlarından arama kaydı olduğu tespit edilmiştir.” 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AkçadağPKK/KCKTerör örgütü Propagandası
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