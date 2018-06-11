PKK/KCK Operasyonunda 4 kişiye gözaltı

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ‘Terör örgütünün propagandasını yapmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devlet kurum ve organlarını aşağılamak, cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak’ suçundan 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. Terörle Mücadele ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan operasyonda A.E., H.K., B.T. ve A.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Evinde bulunamayan 1 şahsın ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

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