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PKK propagandası yapan iki kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle göz altına alınan 7 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İli Edremit İlçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün propgandasını...

PKK propagandası yapan iki kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle göz altına alınan 7 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İli Edremit İlçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün propgandasını...

25 Ocak 2018 Perşembe 19:16
PKK propagandası yapan iki kişi tutuklandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle göz altına alınan 7 kişiden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İli Edremit İlçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün propgandasını yapma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından haklarında Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan K.T, E.Y, K.G, M.S, B.K, C.F VE H.A yapılan operasyon ile gözaltına alındı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen K.T ve E.Y çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer beş kişi adli kontrol şartı ile salıverildi.
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