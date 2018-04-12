Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde park halindeki araç alev aldı. Aracın yanma anı ve vatandaşların söndürme çabası cep telefonuyla kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Hastane bahçesinde park halinde olan Menderes A.’ya ait 27 L 1844 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Motor kısmından yükselen alevler kısa sürece aracın ön kısmını sardı. Aracın yanmaya başladığını gören sürücü, arka koltuktaki eşyaları çıkartmaya çalışırken yakını olan bir kadın büyük panik yaşadı. Aracın patlayacağını söyleyen kadın, sürücüden araçtan uzaklaşmasını istedi. Çevredekilerin getirdiği yangın söndürme tüpüyle araca ilk müdahale yapıldı. Vatandaşların onlarca yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği aracı söndürmek kolay olmadı. Uzun çabalar sonucu yangın söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.