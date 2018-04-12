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(Özel Haber) Boğazına bıçak dayayıp telefonunu gasp ettiler

Bursa’da bir kişi, aracı ile giderken yoldan aldığı iki kişi tarafından gasp edildi.Olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki Hasan T. aracı ile seyir halindeyken iki kişiyi aracına...

(Özel Haber) Boğazına bıçak dayayıp telefonunu gasp ettiler

Bursa’da bir kişi, aracı ile giderken yoldan aldığı iki kişi tarafından gasp edildi.Olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki Hasan T. aracı ile seyir halindeyken iki kişiyi aracına...

12 Nisan 2018 Perşembe 09:50
(Özel Haber) Boğazına bıçak dayayıp telefonunu gasp ettiler

Bursa’da bir kişi, aracı ile giderken yoldan aldığı iki kişi tarafından gasp edildi.

Olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 23 yaşındaki Hasan T. aracı ile seyir halindeyken iki kişiyi aracına aldı. Hasan T. ve iki genç bir süre gittikten sonra araçta tartışmaya başladılar. Hasan T. şüphelilerin telefon ve parasını istemesi üzerine onlara direndi. Arkada oturan şüpheli, bıçağı Hasan T.’nin boğazına dayayarak telefonunu gasp etti. Arabadaki boğuşma sırasında kontrolden çıkan otomobil seyir halindeki başka bir araca çarptı. Mağdur Hasan T. otomobilini kenara çekip durdu. Şüpheli, telefonu alıp araçtan inerek hızla kaçtı. Yanında oturan diğer şüpheli F.A. Hasan T.’ye saldırmaya başladı. Hasan T. de ona karşılık verdi ve kavga büyüdü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi.

Şüpheli F.A. olay yerinde göz altına alındı. Madde kullandığı öğrenilen F.A. polis otosuna konuldu. Bu sırada Hasan T. aracın yanına gelerek,’Sen bana neden vurdun, ben sana ne yaptım,’ deyince F.A. da karşılık olarak,’ Sen neden, bana vurdun,ilk sen bana vurdun.’ demesine üzerine kısa süreli tartışma yaşandı. Polis ekipleri şüpheli F.A.’yı gözaltına aldı. Ekiplerin otomobilde yaptığı incelemede pet şişe içinde uyuşturucu bulundu. Yaralı mağdur Hasan T. ise olay yerine gelen ambulans ile tedavi için Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gözaltına alanına F.A.’nın uyuşturucunun etkisiyle ekip aracında kendinden geçmesi ise dikkat çekti

Polise verdiği ifadede arkadaş oldukları ortaya çıktı

Yaralı Hasan T. ise polis ekiplerine verdiği ifadede, "Ben F.A.’yı 3 gündür tanıyorum.Ama telefonumu alıp kaçan şahsı tanımıyorum. Yolda giderken F.A’yı aracıma aldım. Sonra bir kişiyi daha alacağımızı söyledi. O da arabaya bindiğinde boğazıma bıçak dayayarak telefonumu gasp etti. Ben de kaza yaptım Araçta kalan F.A. ile kavga etmeye başladık.’dedi.

Polis ekipleri gasp olayını gerçekleştirip kaçan şüpheli M.A.’yı çevrede yaptığı kısa süreli çalışma sonucu gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.A.’nın ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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