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OYNADIĞI SİLAHIN KURBANI OLDU

Malatya'nın Darende ilçesinde evde kurusıkı tabancayla oynarken boğazından vurulan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

OYNADIĞI SİLAHIN KURBANI OLDU

Malatya'nın Darende ilçesinde evde kurusıkı tabancayla oynarken boğazından vurulan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 14:44
OYNADIĞI SİLAHIN KURBANI OLDU

İddiaya göre ilçe merkezine 15 kilometre mesafedeki Aşağıulupınar Mahallesi'ndeki evlerinde babasına ait kurusıkı tabancayla oynayan Yusuf Talha Aydoğan silahın ateş alması sonucu boğazından yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk muayenede, küçük çocuğun atardamarında hasar oluştuğu belirlendi. Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde ilk tedavisi yapılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunması üzerine hastaneye askeri helikopter çağrıldı.


Küçük çocuk hastane bahçesine inen helikopterle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edilen çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.  busabahmalatya.com 
 

Son Güncelleme: 17.03.2018 15:19
Anahtar Kelimeler:
MalatyaDarendeYusuf Talha AydoğanSilahla ölüm
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