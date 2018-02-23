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OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. 

OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI

Malatya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. 

busabahh
busabahh
23 Şubat 2018 Cuma 10:17
OTOMOBİL YAYAYA ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil Malatya-Ankara karayolunun Özsan sanayi sitesi kavşağında yolun karşısına geçmekte olan Giray Kağızmanlı'ya (48) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Kağızmanlı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
 

İHA

Son Güncelleme: 23.02.2018 10:32
Anahtar Kelimeler:
MalatyaOtomobilYayaGiray KağızmanlıBusabahmalatya
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