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Otomobil uçuruma yuvarlandı

Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı

Adıyaman-Malatya karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

02 Ekim 2018 Salı 10:07
Otomobil uçuruma yuvarlandı

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman-Gölbaşı istikametine gelmekte olan Zekeriya Ayrılmış idaresindeki 46 VE 851 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı-Malatya Karayolunun 22.kilometresinde uçuruma yuvarlandı.

Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Zekeriya Ayrılmış yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
OtomobilKazaZekeriya Ayrılmış
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