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Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Sivas’ta kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sivas-Malatya Karayolu Kovali mevkisinde içerisinde Suriyeli ailenin bulunduğu, Abdullah Halil yönetimindeki 65 SAA 036 plakalı...

Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Sivas’ta kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sivas-Malatya Karayolu Kovali mevkisinde içerisinde Suriyeli ailenin bulunduğu, Abdullah Halil yönetimindeki 65 SAA 036 plakalı...

21 Ocak 2018 Pazar 15:32
Otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Sivas’ta kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas-Malatya Karayolu Kovali mevkisinde içerisinde Suriyeli ailenin bulunduğu, Abdullah Halil yönetimindeki 65 SAA 036 plakalı otomobil yoldaki buzlanma nedeni ile kayarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Abdullah Halil, eşi Cemile Halil ve iki çocuğu yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan çocuklardan kazayı sıyrıklarla atlatan Hüseyin Muhammed Halil (16) ise ambulans ile hastaneye götürülmeyi kabul etmeyerek hasar gören araçlarının başında çekicinin gelmesini bekledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 21.01.2018 15:59
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