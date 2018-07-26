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Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. 

Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı. 

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:37
Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kaza Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaşandı. Gölbaşı- Gaziantep Karayolu Balkar Beldesi girişinde Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Recep Taşyürek idaresindeki 46 BV 854 plakalı otomobil ile Cumali Canan idaresindeki 02 EN 272 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Recep Taşyürek ile otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
OtomobilTraktörçarpışmaYaralıKaza
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