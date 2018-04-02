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OTOLARDAN TEYP ÇALANLAR YAKALANDI

Malatya polisi, arabalardan teyp çaldığı ileri sürülen şüphelilere yönelik yaptığı operasyonlarda 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

OTOLARDAN TEYP ÇALANLAR YAKALANDI

Malatya polisi, arabalardan teyp çaldığı ileri sürülen şüphelilere yönelik yaptığı operasyonlarda 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 14:04
OTOLARDAN TEYP ÇALANLAR YAKALANDI

Son zamanlarda Malatya genelinde değişik tarihlerde meydana gelen otolardan teyp hırsızlığı olayları ile ilgili polis ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Çalışmalarda E.Y. (23), M.G. (23) ve C.K. (22) isimli şahıslar yakalandı. Ekipler, şüpheli şahısların 15 araçtan hırsızlık yaptığını kamera görüntülerinden tespit ederken, çalışmada, çalınan bir kısım teyp, hoparlör ve bufferler muhafaza altına alınarak, sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlılar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaTeyp HırsızlığıBusabahmalatya
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