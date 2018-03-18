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OTEL LOBİSİNDE SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI

Malatya'dan Ankara'ya parti toplantısına giden bİr siyasi partinin il yönetimi ve ilçe yönetmi otel lobisinde belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma, büyüyüp, otel dışında silahlı kavgaya dönüştü. Olayda il başkanı dahil 5 kişi yaralandı. .

OTEL LOBİSİNDE SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI

Malatya'dan Ankara'ya parti toplantısına giden bİr siyasi partinin il yönetimi ve ilçe yönetmi otel lobisinde belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma, büyüyüp, otel dışında silahlı kavgaya dönüştü. Olayda il başkanı dahil 5 kişi yaralandı. .

busabahmalatya
busabahmalatya
18 Mart 2018 Pazar 18:32
OTEL LOBİSİNDE SİLAHLI KAVGA: 5 YARALI

Olay, saat 16.00 sıralarında, ilçeye bağlı Maltepe Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan otelde meydana geldi. Malatya'dan gelen İki grup arasında, otel lobisinde, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, silahlı kavgaya dönüşürken, taraflar, otelden dışarı çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada; B.A. ve Ö.F.A. ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları, kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, bazıları da sağlık görevlilerince ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 18.03.2018 18:57
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