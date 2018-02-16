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ÖSYM’deki FETÖ yapılanmasına yönelik iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ÖSYM’deki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6’sı eski ÖSYM çalışan 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

ÖSYM’deki FETÖ yapılanmasına yönelik iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ÖSYM’deki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6’sı eski ÖSYM çalışan 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

16 Şubat 2018 Cuma 17:55
ÖSYM’deki FETÖ yapılanmasına yönelik iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ÖSYM’deki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6’sı eski ÖSYM çalışan 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye ilişkin paylaşılan bilgi notunda, FETÖ’nün ÖSYM başkanlığındaki yapılanması ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlara ait soruların sınavlardan önce ÖSYM’de çalışan örgüt üyeleri tarafından hukuka aykırı olarak bilişim sistemine müdahale etmek suretiyle sızdırılarak örgüt mensuplarına ulaştırıldığının tespit edildiği belirtildi. ÖSYM Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığında Başsavcılık tarafından adli arama ve imaj alma işlemi yapıldığı, ÖSYM Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığı sistemleri üzerindeki sunucular üzerinde 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemeler sonucunda 3 adet inceleme raporunun düzenlenerek dosyaya ibraz edildiğini ifade edildi.

Bilgi notunda, "Yapılan soruşturma sonucunda ÖSYM tarafından yapılan sınavlara ait soruların sızdırılmasının ÖSYM Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığında olduğu, kurumda çalışmayan bilgisayar mühendisi olan örgüt üyesi şüphelinin hazırlamış olduğu bir yazılımı ÖSYM Soru Hazırlama ve Geliştirme Daire Başkanlığındaki bilgisayarlara kurduğu, ÖSYM’de görevli örgüt üyesi olan şüphelilerin bilgisayarlara sanal bir sunucu kurdukları, sınav sorularının basım işlemi için METEKSAN’a götürülmek üzere Sır Cihazına yükleme işlemi yapıldığı sırada bir kopyasının da sistem üzerinde usulsüz olarak tutulduğu ve daha sonra sınav sorularının ÖSYM’de görevli örgüt üyeleri olan şüpheliler tarafından sanal sunucudan alınarak FETÖ mensuplarına verilmek üzere cemaat abisi olan şüpheli tarafından FETÖ üyelerine götürüldüğü ve örgüt mensuplarına dağıtımının sağlandığı tespit edilmiştir" denildi.

Soruşturma kapsamında 6’sı eski ÖSYM çalışanı olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında, "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "ÖSYM Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet", "Bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama" ve "Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından dava açıldı.
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