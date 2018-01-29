ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI!

Kaza, gece yarısı Sancaktar Mahallesi Doğu Garajı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, B.A. yönetimindeki 44 ND 845 plakalı otomobil aynı istikamete seyreden 80 FY 804 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hızını alamayan otomobil daha sonra yol kenarında park halinde bulunan 44 FU 659 plakalı araca çarptıktan sonra trambüs direğine vurarak durabildi.



Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobil sürücüsü B.A. hafif şekilde yaralanırken kazaya karışan araçlar hurdaya döndü.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri kazaya sebebiyet veren B.A.'ya alkol testi uygulamak istedi. Aldığı alkolün etkisi ile ayakta durmakta güçlük çeken sürücü alkol testi yaptırmak istemezken, polislerin uzun uğraşları sonucu yapılan testte 2.16 promil alkol çıktığı öğrenildi.



Alkollü sürücüye para cezasının uygulandığı kaza sonrası hurdaya dönen araçlar ise çekici yardımıyla bulundukları bölgeden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

