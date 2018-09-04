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Operasyonda ‘eczane sahibi’ detayı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında bazı çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda Yeşilyurt ilçesinde faaliyet gösteren ve uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrolle tabi hap satışı yaptığı tespit edilen biri eczane sahibi olmak üzere 6 şüpheli tutuklandı.

Operasyonda ‘eczane sahibi’ detayı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında bazı çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda Yeşilyurt ilçesinde faaliyet gösteren ve uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrolle tabi hap satışı yaptığı tespit edilen biri eczane sahibi olmak üzere 6 şüpheli tutuklandı.

04 Eylül 2018 Salı 17:30
Operasyonda ‘eczane sahibi’ detayı

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK’nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak), TCK188/6 Üretimi ve Satışı Resmi Makamların İznine bağlı olan Uyuşturucu ve uyarıcı özelliğe haiz hap Satmak ve TCK’nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçları ile ilgili olarak 24 Ağustos 2018 – 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda; ilimiz genelinde 6 ayrı yakalamada toplam 1 kg. 334 gram esrar maddesi, 31 gram sentetik kannabinoid maddesi, 161 adet uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrole tabi hap, 31 kök kenevir bitkisi, 15 adet ecstasy hap ile ayrıca 6136 SKM kapsamında, 2 adet tabanca, 1adet av tüfeği, 33 adet tabanca fişeği, 25 adet av fişeği, 2 adet kılıç, 2 adet kama ele geçirilmiştir” denildi.

12 ŞÜPHELİ ŞAHIS HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Açıklamada, “Olaylarla ilgili olarak toplam 12 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmış, ilimiz Yeşilyurt ilçesinde faaliyet gösteren ve uyuşturucu madde etkisi doğuran kontrolle tabi hap satışı yaptığı tespit edilen biri eczane sahibi olmak üzere 6 şüpheli tutuklanmış, 2 şüpheli Adli Kontrol hükümleri uygulanmak üzere serbest kalmış, 4 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.  busabahmalatya.com

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Anahtar Kelimeler:
OperasyonEczane Sahibi
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